Prima Pagina IN Edicola: Inter, vertice con Marotta: avanti con Inzaghi!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Pranzo con Zhang: Inzaghi incassa la fiducia. Inter, avanti con Simone. La conferma è arrivata ieri con la presenza di Zhang. Vertice tecnico con Marotta e Ausilio. Troppi i giocatori giudicati sotto tono. Contro la Roma baricentro più basso. Mourinho a Milano con il tridente fantasia: torna Dybala con Pellegrini e Zaniolo. La dirigenza dell’Inter è compatta al fianco di Simone Inzaghi e tutti lavorano per aiutare la squadra a uscire dal momento di crisi. TUTTOSPORT Niente sull’Inter in prima pagina.