Sabatini: «Marotta? Grande stima! Declino Juventus inevitabile»

Sabatini esprime la sua opinione sull’amministratore delegato dell’Inter, Marotta. Il giornalista, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, spiega quanto ha influito sul declino della Juventus il suo addio alla dirigenza bianconera.

SCRITTO NEL DESTINO – Sandro Sabatini, dopo aver affrontato l’argomento Inter (vedi articolo), dice la sua anche su Giuseppe Marotta. L’ospite di Radio Sportiva dichiara: «Ho grande stima e tanto rispetto per la grande carriera di Marotta, non solo alla Juventus. Con obiettività, però, devo dire che il ciclo dei nove scudetti della Juventus non ha precedenti nella storia, è un’impresa. Però è un ciclo irripetibile e il declino era inevitabile. Era scritto nel destino con o senza Marotta». Secondo Sabatini, quindi, anche se avesse proseguito la sua carriera nel club bianconero (finita quattro anni fa) l’amministratore delegato dell’Inter non avrebbe potuto evitare il crollo della Juventus.