Padovan: «Inutile ‘sparare’ su Radu, colpa anche di Inzaghi a non alternare»

L’Inter mercoledì, nel recupero della 20′ giornata, è crollata e ha ora si ritrova dietro al Milan a quattro partite dalla fine. Sul tema scudetto e anche sull’errore di Ionut Radu, ha parlato Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole.

ERRORE – L’Inter, per il 20esimo scudetto, deve vincerle tutte e sperare nel ko del Milan da qui alla fine. Giancarlo Padovan a Sky Sport, analizza così la corsa scudetto. «Finale di Coppa Italia? Può pesare sullo scudetto. L’alternanza davanti non è piaciuta a Inzaghi perché Correa ha deluso. Una settimana fa avrei detto che Correa poteva essere un jolly, ma ora non ne sono convinto, a Bologna ha steccato. L’errore di Radu l’ha fatto Buffon, Donnarruma che si dice essere il miglior portiere del mondo, lo ha fatto Meret. Sparare su Radu non ha molto senso, può spostare i giochi scudetto ma per me resta un buon portiere e lo aveva già dimostrato. Il problema è che lui ha giocato troppo poco, Handanovic ha una certa età e io, fossi stato Inzaghi, gli avrei dato più spazio, magari in Coppa Italia. Non aveva confidenza con le grandi partite. Tra l’altro stiamo andando verso una tendenza di alternare i portieri, non c’è più il titolare fisso, in molte partite alcune squadre alternano. Questa è la soluzione per evitare di non far giocare un portiere e far verificare ciò che è successo con Radu. I tifosi dell’Inter per me hanno capito la situazione. Purtroppo per l’Inter è stata una partita buttata via con contraccolpi psicologici, la mancanza di consapevolezza potrebbe sentirsi. Per me resta la più forte, a livello di qualità dei giocatori ma anche numericamente. Per gli addetti ai lavori è la favorita, non lo dico io. Però capita che non vinca il più forte. A inizio campionato sembrava che le assenze di Lukaku, Hakimi e anche Conte non si sentissero. Il pressing si è affievolito, un po’ sono calati, un po’ hanno creduto che la partita di Bologna si potesse sbloccare in qualche modo, ma non è stato così. Sabato prossimo? Sarà la stessa classifica di questo weekend, nessun ribaltone».