Ravezzani: «Radu, manca una parola di sostegno di Handanovic»

Fabio Ravezzani ha parlato della vicenda di Ionut Radu in Bologna-Inter criticando il portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani tornando a parlare della vicenda di Ionut Radu in Bologna-Inter. “Nella triste vicenda di Radu (un infortunio casuale ma terribile per la psiche di un portiere, oltretutto giovane) manca completamente una parola di sostegno di Handanovic. Come collega e soprattutto come capitano avrebbe dovuto aiutarlo pubblicamente. Meglio di lui, la Nord“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani