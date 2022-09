Padovan: «Inter, problemi in attacco e non solo! Difesa ‘sbriciolata’»

L’Inter ha un problema non solo ad attaccare, ma anche a difendere. Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport sottolinea gli errori della squadra allenata da Simone Inzaghi.

ATTACCO E DIFESA – Padovan parla dei problemi dell’Inter in quasi tutti i reparti: «Il problema dell’Inter non è solo il fare gol, ma anche quelli che prende. Il muro di cui tanto abbiamo parlato e che deva sicurezza alla squadra si è sbriciolato. Mettere a posto la difesa non è mai impossibile, è un compito che un allenatore ben preparato di Serie A assolve non dico facilmente ma agevolmente. Il problema è preparare schemi d’attacco che non siano prevedibili per gli avversari, allora si diventa facilmente preda della difesa avversaria».