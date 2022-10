Padovan: «L’Inter non meritava di perdere ma difesa sbadata e sbandata!»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla gara tra Inter e Roma con la sconfitta dei nerazzurri. Match non giocato male, a detta sua, ma la difesa nerazzurra ha grosse lacune

PROBLEMI − Padovan non ha disdegnato la gara di ieri dall’Inter contro la Roma ma sottolinea ancora i grossi problemi della squadra di Inzaghi: «Abbiamo visto due squadre che si sono accese in determinanti risultati. L’Inter non è in crisi o meglio è in crisi di risultati. Ha fatto una buona partita, non meritava di perdere ma i problemi continuano a persistere sia in difesa che in porta. Handanovic qualche responsabilità inizia ad avere, difesa sbandata e sbadata sul secondo gol. Poi anche un po’ di sfortuna come il gol annullato a Dzeko e la trasversa di Calhanoglu. Primo tempo quasi dominato ma la Roma non molla mai».