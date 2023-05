Padovan: «Inter, 35% col Manchester City. Un punto di forza»

Nella sua analisi in vista della finale di UEFA Champions League tra Inter e Manchester City, Giancarlo Padovan ha sottolineato le possibilità della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, ha posto anche l’accento sui punti di forza che dovranno provare a sfruttare i nerazzurri.

POCHE POSSIBILITÀ – Giancarlo Padovan ha parlato così della finale tra Inter e Manchester City: «Sono chiaro, le possibilità sono del 35%. Il Manchester City può solo perderla, come ha fatto due anni fa col Chelsea. È una squadra forte, padrona del campo e della palla. Ho visto raramente una squadra così. La forza dell’Inter è la verticalità immediata. Se conquista palla e la fa girare, con il City la perdi. Invece giocare in profondità per i nerazzurri è vitale e per gli altri può essere letale. Poi ha una buonissima fase difensiva e farle gol non è semplicissimo. Non credo finirà 4-0 con il Real Madrid. Le finali vanno giocate con molta testa e un po’ di cautela».