Inter a Napoli per la Champions League: matematica in un caso

Il grande obiettivo dell’Inter da chiudere il prima possibile è la qualificazione matematica alla prossima UEFA Champions League. Che arriverebbe soltanto in un caso dopo la partita di Napoli di domani alle 18.

QUALIFICAZIONE MATEMATICA – L’Inter deve provare a chiudere il prima possibile i discorsi per la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri con gli ultimi risultati si sono messi in una buonissima posizione a tre giornate dal termine, ma ora bisogna completare il lavoro. Per poterlo fare già in questa giornata, dopo la gara di Napoli, c’è una sola possibilità. Ovvero quella che il Milan di Stefano Pioli non vinca la gara a San Siro contro la Sampdoria. Uno scenario praticamente impossibile, dal momento che ormai i blucerchiati sono in Serie B e con l’ombra del fallimento che incombe sempre di più. Se ciò dovesse però miracolosamente accadere, l’Inter dovrà comunque fare il suo lavoro.

COMBINAZIONI – Se il Milan, infatti, dovesse perdere, all’Inter basterà fare un punto per portarsi a +6 e avere la meglio in virtù dei migliori risultati contro i rossoneri. Se la squadra di Stefano Pioli dovesse pareggiare, allora non basterà un punto, dal momento che la distanza rimarrebbe di cinque punti con due partite ancora da giocare. A quel punto all’Inter servirà vincere a Napoli per avere la certezza matematica della qualificazione. Attenzione anche alla Roma, che al momento può insidiare più il Milan che non l’Inter. In caso di vittoria casalinga contro la Salernitana, i giallorossi si porterebbero a 62 punti. Insomma, indipendentemente dai risultati degli altri, la squadra di Simone Inzaghi dovrà cercare di uscire dalla sfida del Maradona quantomeno con un punto. Per mettere un altro tassello verso un’altra partecipazione in Champions League.