Padovan: «Inter, crocevia Atalanta. Lautaro Martinez presente e futuro»

Giancarlo Padovan non ha dubbi: il presente e il futuro dell’Inter porta il nome di Lautaro Martinez. Negli studi di Sky Sport il giornalista ha fatto il punto sull’attaccante argentino e sull’importanza della sfida di martedì contro l’Atalanta

ELOGIO – Giancarlo Padovan non ha dubbi su Lautaro Martinez, che sta trascinando l’attacco nerazzurro: «È il presente e il futuro dell’Inter. Sarà lui il capitano appena Skriniar se ne va. Resterà in coppia con Dzeko e il trascinatore dell’attacco. Lukaku secondo me, invece, tornerà da dove è arrivato. Attenzione perché con l’Atalanta c’è un bivio cruciale: se non si va avanti in Coppa Italia bisogna puntare solo al quarto posto».