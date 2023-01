Atalanta, niente riposo: subito in campo in vista della gara con l’Inter

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, non c’è riposo per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini è scesa in campo oggi a Zingonia per iniziare la preparazione in vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter di martedì

ALLENAMENTO – Subito in campo l’Atalanta dopo la gara vinta ieri sera contro la Sampdoria. A Zingonia inizia la preparazione per la partita di martedì contro l’Inter in Coppa Italia. Gruppo diviso in due, con scarico per chi ha giocato ieri sera e lavoro sul campo per gli altri. Prossimo allenamento in programma domani.