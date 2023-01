Dzeko, sprint per il rinnovo con l’Inter. Lukaku ancora da valutare – Sky

Edin Dzeko resta uno dei giocatori su cui l’Inter vuole puntare anche nella prossima stagione. Secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport, la società ha in programma un incontro per il rinnovo. Discorso diverso per Romelu Lukaku

ATTACCO FUTURO – Chi sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez la prossima stagione? Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, Edin Dzeko. Non è un caso infatti che l’Inter abbia già preso contatti con l’entourage per il rinnovo, in programma a febbraio al termine del calciomercato. Diversa la situazione del prestito di Romelu Lukaku, che resta invece ancora da valutare.