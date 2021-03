Padovan: «Futuro Inter? Non è la Cina, qui c’è storia! Scudetto cambia»

Giancarlo Padovan

L’Inter domani sfiderà l’Atalanta nel big match della ventiseiesima giornata di Serie A. Padovan – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta le parole di Conte in conferenza riguardo al suo futuro e a quello del club (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni «»

FUTURO – L’Inter domani sfiderà l’Atalanta, ma nella conferenza pre-match di Antonio Conte c’è stato spazio anche per un commento sul suo futuro e quello societario. Giancarlo Padovan dice la sua: «Lui si riferiva al futuro del club, ma se l’Inter vince lo scudetto il club ha un’iniezione di fiducia e danaro: cambiano un po’ di cose. Con tutto il rispetto, non siamo in Cina dove la squadra che ha vinto il campionato, ovvero lo Jiangsu Suning, è stata sciolta. Qui siamo di fronte a una squadra con grande storia e c’è solo da stabilire se Suning resta. Ha solo che bisogno di una grande liquidità, però vincere condiziona favorevolmente anche quella partita. Chiaro che l’Inter non deve pensare a chi sarà il nuovo padrone, ma deve pensare a fare punti. Penso che Conte sfrutti la situazione non stabilendo un nemico che non c’è, ma una soluzione che ti porta a dare il massimo in campo. Credo che questo tipo di atteggiamento paghi, abbia pagato e pagherà».