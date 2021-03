Inter-Napoli, Serie A Femminile: la migliore in campo è nerazzurra!

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Inter-Napoli, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A Femminile, si è conclusa sul risultato di 0-0 (vedi articolo). La FIGC Calcio Femminile ha premiato una nerazzurra come migliore in campo

MIGLIORE – Inter-Napoli, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A Femminile, non è andata oltre lo 0-0. La nerazzurra Gloria Marinelli è stata premiata come migliore in campo del match.