Padovan attacca: «Belgio sarebbe passato con un Lukaku diverso! Infortunio…»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport torna a parlare di Romelu Lukaku, sottolineando ancora una volta gli errori dell’attaccante dell’Inter con il Belgio, nonostante l’infortunio.

TANTI ERRORI – Padovan non tiene conto dell’infortunio dell’attaccante belga e sottolinea i suoi errori con la Nazionale durante il Mondiale: «Se Lukaku avesse fatto anche solo la metà di quello che ci aveva abituato a fare con Antonio Conte allora il Belgio sarebbe passato al turno successivo. Vero che non è semplice tornare dopo un infortunio, però non l’ho visto fuori condizioni. L’ho visto più impreciso, più distratto».