Sommer-Inter, Borussia Monchengladbach individua il potenziale sostituto

Il Borussia Monchengladbach sarebbe alla ricerca di un potenziale sostituto di Yann Sommer, suo portiere in scadenza di contratto, accostato anche all’Inter.

SUCCESSORE – Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Borussia Monchengladbach si sta preparando in caso di addio di Yann Sommer. Il portiere svizzero, in scadenza di contratto con il club tedesco, è stato accostato all’Inter (vedi articolo), ma sarebbe seguito anche dal Manchester United (vedi articolo). Ebbene, nel caso in cui decida di cambiare squadra, la Società tedesca sarebbe sulle tracce di Yvon Mvogo, estremo difensore del Lorient.

Fonte: Sport.Sky.de