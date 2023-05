Osimhen illude, poi rimonta Bologna! È pareggio al ‘Dall’Ara’

Bologna-Napoli termina con il punteggio di 2-2. La squadra di Spalletti, avanti di due gol grazie alla doppietta di Osimhen, si fa rimontare dalle reti di Ferguson e De Silvestri

RIMONTA – Il Napoli, dopo la vittoria sull’Inter, era ospite al Dall’Ara per la sfida al Bologna di Thiago Motta. La squadra di Spalletti trova il vantaggio al 14′: erroraccio di Skorupski che inavvertitamente serve Osimhen. L’attaccante del Napoli non deve fare altro che segnare a porta vuota. Il Bologna però non si arrende e in più occasioni sfiora la rete con il suo uomo più talentuoso: Arnautovic. Nella ripresa i felsinei partono forte e al 50′ Arnautovic spreca la palla giusta per il possibile pareggio. Al 54′ il Napoli trova il raddoppio sempre con Osimhen: assist di Bereszynski che mette in porta il nigeriano. Il diagonale di destro non lascia scampo a Skorupski. Sembra finita ma il Bologna ci crede: al 62′ la squadra di Thiago Motta accorcia le distanze con Ferguson che insacca in mischia. Il gol del definitivo 2-2 arriva all’84’: De Silvestri insacca da corner su assist di Sansone. Napoli sempre primo a quota 87. Bologna undicesimo a quota 51.