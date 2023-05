Monza-Lecce, succede di tutto! Falcone para rigore, Colombo gol salvezza

Finisce 0-1 Monza-Lecce al Brianteo. I salentini conquistano tre punti nella corsa alla salvezza: eroi di giornata Falcone e Colombo

SALVEZZA − Monza e Lecce si sfidavano al Brianteo in un match fondamentale per i salentini: in palio punti pesantissimi nella lotta salvezza. Nella prima frazione di gioco poche emozioni e tutte all’inizio della frazione: al 15′ gli ospiti, comprensibilmente più grintosi, sprecano una grande occasione con Strefezza, servito da Banda: il centrocampista del Lecce fallisce una sorta di rigore in movimento, respinto dalla difesa del Monza. Al 18′ ancora occasione per il Lecce con Banda: l’esterno prova a servire Ceesay che però è anticipato, da ottima posizione, da Pablo Marì. Nella ripresa il Monza entra con un piglio diverso e spreca due occasioni con Ciurria e Caprari. All’80’ la possibile svolta del match: fallo in area di Baschirotto su Colpani. Sul dischetto si presenta Gytkjaer: l’attaccante però si fa neutralizzare il penalty da Falcone. In pieno recupero arriva la svolta: tocco di mano di Gytkjaer in area di rigore del Monza e rigore per il Lecce. Sul dischetto è glaciale Colombo che non sbaglia e regala la salvezza al Lecce.