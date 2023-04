Orsi: «Inter, Milan e Napoli, la testa va alla Champions League»

Orsi non esclude sorprese in vetta in Serie A, nel sabato che vedrà protagoniste Inter, Milan e Napoli in mezzo alla Champions League. L’ex portiere, collegato da La Spezia per Sky Sport, commenta cosa attende il campionato.

GLI ANTICIPI – Fernando Orsi dà una valutazione del sabato di Serie A dopo lo 0-3 della Lazio (vedi articolo): «Solitamente dopo il turno di Champions League c’è sempre qualche squadra che perde qualche punto. Sto leggendo che il Milan farà una rotazione importante, così come la farà il Napoli. Abbiamo visto che quando c’è un turnover abbastanza esagerato qualche squadra va in difficoltà: dico che ci saranno ancora sorprese. Inevitabilmente la testa va a queste sfide: il Napoli sarebbe la prima volta che va in semifinale, l’Inter che in campionato non sta andando benissimo ci tornerebbe così come il Milan. Questa è una giornata dove la Lazio staccherà di qualche punto le altre».