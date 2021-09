Orsi: «Inter, che sorpresa Inzaghi! Entrato con personalità»

Orsi, ex portiere e vice-allenatore dell’Inter con Roberto Mancini, ha parlato dei campioni d’Italia. Lo ha fatto nel corso di un lungo intervento ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio” durante Stadio Aperto

SORPRESA – Fernando Orsi giudica così l’Inter: «Al momento mi sta sorprendendo Inzaghi con la sua Inter. Non credevo un ingresso così facile in un ambiente dove si viene da uno Scudetto: intelligente lui a tranquillizzare tutti e la società a fare il mercato. L’allenatore è entrato in punta di piedi ma con personalità».