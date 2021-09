FOTO – Ranocchia ‘sfotte’ Brozovic per il look: «Io sempre il tuo idolo»

Clima disteso nello spogliatoio dell’Inter in vista del match di domenica contro la Sampdoria (qui le ultime sulla probabile formazione). Protagonista dello spogliatoio dei campioni d’Italia è Brozovic in coppia con Ranocchia

LOOK – Marcelo Brozovic viene preso in giro dai suoi compagni di squadra per il suo look. Questa non è una novità. Oggi però Andrea Ranocchia alza il livello scherzando sulla maglia indossata dal centrocampista dell’Inter. La colpa del croato? Avere il 13 stampato: il numero del difensore nerazzurro, che commenta così: «Sono sempre stato il tuo idolo».

