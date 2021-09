Dumfries, sorpresa contro la Sampdoria? Le ultime da Appiano – Sky

Domenica alle 12.30 l’Inter affronterà la Sampdoria. Inzaghi riabbraccia piano piano tutti i suoi giocatori. Ecco – secondo Andrea Paventi di “Sky Sport” in collegamento da Appiano Gentile – le ultime sui campioni d’Italia

SITUAZIONE – Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24”: «Tutti i giocatori in territorio europeo sono rientrati ad Appiano Gentile e si sono allenati. In gruppo anche Sensi e Sanchez con il cileno che vedo le sue quotazioni in crescita per una convocazione già contro la Sampdoria. Domani in serata rientreranno tre sudamericani (Lautaro Martinez, Correa, Vidal) su quattro e si alleneranno già sabato mattina. L’ultimo, ovvero Vecino, si allenerà con la squadra sabato pomeriggio prima di partire per Genova. Sarà in questa seduta che Inzaghi tirerà le somme».

PROBABILE FORMAZIONE – L’ipotesi vede quindi Stefano Sensi con Edin Dzeko in attacco. Dubbio Denzel Dumfries sulla destra con l’olandese che sta bene. A sinistra Federico Dimarco è favorito su Ivan Perisic. In difesa Danilo D’Ambrosio potrebbe far rifiatare Milan Skriniar. A centrocampo terzetto confermato.