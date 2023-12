Orsi: «Se concedi l’Inter ti fa malissimo! Inzaghi finalmente grande»

Orsi ha parlato della partita vinta dall’Inter contro la Lazio per 2-0. Un elogio anche a Simone Inzaghi e al suo ottimo lavoro.

TI FA MALISSIMO − Nando Orsi, a Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sulla gara dell’Olimpico: «Ieri ho visto una partita della Lazio anche buona, poi al 40’ quando fai un errore così contro una squadra così diventa difficile recuperare. Se concedi all’Inter queste possibilità ti fa malissimo. Per la Lazio annata brutta, la squadra non riesce più a trovarsi e l’allenatore si incarta su formazioni e dichiarazioni pre e post-partita. Le altre big d’Europa sicuramente non vorranno incontrare l’Inter. L’obiettivo rimane la seconda stella, non c’è nulla da dire. In campionato non molla, gioca bene, forse non è stata ieri la miglior partita. L’Inter va a memoria, bene, l’allenatore Inzaghi è diventato finalmente grande».