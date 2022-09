Orlando: «Inter? Non credo che cambiando allenatore possa migliorare»

Massimo Orlando ha parlato del momento difficile per l’Inter e dell’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni.

ALLENATORE – Queste le parole su TMW Radio nel corso di Maracanà da parte di Massimo Orlando sul momento di Simone Inzaghi all’Inter. «E’ evidente che la strada è quella della vendita della società e si vede che per Inzaghi, al di là dei problemi sul campo, non avere una società alle spalle, e non parlo di Marotta o altri dirigenti che ci sono nel quotidiano, è difficile. Non ti dà serenità. Non credo che cambiando allenatore l’Inter possa migliorare. Tra le due, se dovesse arrivare un risultato negativo, credo che possa essere mandato via».