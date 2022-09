Dimarco è in forma conferma la sua utilità anche in Italia-Inghilterra

Dimarco ha giocato da titolare la sfida tra l’Italia e l’Inghilterra. E partendo da esterno sinistro ha confermato di poter essere un fattore nelle due fasi.

CONFERMA IN AZZURRO – Sulla scia delle sue buone prestazioni in maglia Inter, Mancini ha deciso di puntare su Dimarco anche in azzurro. In un modulo fluido, tra centrocampo e difesa, proprio dove il nerazzurro può dare il meglio. Tanto che secondo Bergomi è stato il migliore dell’Italia nella sfida con l’Inghilterra.

ATTACCO E DIFESA – Dimarco è partito come esterno di centrocampo a sinistra in un 3-5-2. Ma si è abbassato e alzato, dando il suo contributo è andato dalla prima costruzione alla rifinitura. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Come si vede, ha occupato tutta la fascia sinistra. Spostandosi anche a destra quando serviva battere le punizioni. Una dimostrazione di fiducia da parte di Mancini. I tocchi in totale sono 51, quinto tra gli azzurri dopo i tre difensori e il regista Jorginho. In più ha aggiunto 2 dribbling, un’occasione creata per il compagno in nerazzurro Barella e un palo su un cross profondo. Ma non ha certo trascurato la fase difensiva: 3 contrasti, un passaggio intercettato, 2 spazzate e una respinta. Un contributo completo, da attacco a difesa.