Gosens un mistero: 90′ in panchina e il mercato Inter. Futuro nuvoloso

Robin Gosens è ancora un oggetto misterioso in casa Inter. Convocato dalla nazionale tedesca per gli impegni in Nations League, il numero 8 nerazzurro ha passato 90′ in panchina. Oggi le voci di mercato dell’Inter parlano di un rinforzo sulla fascia sinistra al suo posto. Il futuro dell’ex Atalanta è poco chiaro.

IN PANCHINA – Robin Gosens probabilmente sperava di macinare minuti in Nazionale. Il giocatore dell’Inter non è stato però accontentato, almeno nel match contro l’Ungheria. Il tedesco si è accomodato in panchina per tutto il match. Per Gosens resta ancora l’ultima partita della sua Nazionale contro l’Inghilterra, ininfluente in termini di classifica. Hans-Dieter Flick, Commissario Tecnico dei tedeschi, potrebbe quindi decidere di lanciare l’esterno nerazzurro dal primo minuto.

FASCIA AFFOLLATA – Oltre a ciò, nella giornata di oggi è uscita la notizia dell’interessamento dell’Inter per due nuovi profili per la fascia sinistra: Mazzocchi della Salernitana e Pedraza del Villareal. I due esterni sinistri andrebbero a concorrere con Gosens, o arriverebbero a prendere il suo posto? Considerando anche la presenza di Federico Dimarco su quel lato, con una grande prestazione contro l’Inghilterra (vedi report), il tedesco potrebbe vedere il suo spazio ridursi sempre di più.

FUTURO NUVOLOSO – In ogni caso, c’é da dire che il futuro di Robin Gosens all’Inter non è ancora scritto. Dopo la sosta, visti anche i tanti impegni ravvicinati tra Serie A e UEFA Champions League, il tedesco dovrà dimostrare di essere il padrone di quella fascia, per regalarsi la possibilità di essere confermato in nerazzurro.