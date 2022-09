Barella conferma il momento di difficoltà: in Italia-Inghilterra poca presenza

Italia-Inghilterra ha visto Barella confermare le difficoltà di questo inizio di stagione. Il centrocampista ha faticato a trovare spazio e palloni.

PROBLEMI ANCHE CON L’ITALIA – Barella ha giocato da titolare Italia-Inghilterra. Incassando l’ennesima dimostrazione di fiducia da Mancini, che al sardo non rinuncia mai praticamente dal suo primo giorno sulla panchina della nazionale. Il centrocampista dell’Inter però ha confermato anche in maglia azzurra il suo momento di scarsa brillantezza. Risultando quasi invisibile in campo.

PRESENZA IMPALPABILE – Per capire cosa si intende basta prendere la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In 63 minuti sono appena 24. Con 16 passaggi, realizzati al 64%. La sua sostituzione anticipata insomma non è un caso. Barella ha faticato a trovare spazi, correndo spesso a vuoto. E sbagliando molto quando poi ha trovato il possesso. Una prova che conferma le sue difficoltà in maglia Inter di questo inizio di stagione.