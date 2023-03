Ordine: «Ottimista per Porto-Inter! Il vantaggio dell’andata aiuta»

Franco Ordine, ospite della trasmissione Tutti Convocati, commenta il prossimo impegno europeo dei nerazzurri contro il Porto

OTTIMISTA – Ecco il commento di Franco Ordine in merito a Porto-Inter, in programma il prossimo 14 marzo. Secondo il giornalista, l’Inter non sbaglierà il match in quanto trattasi di una partita secca: «Per l’Inter sono ottimista. In una partita secca secondo menon sbaglia. Questa lo è e i nerazzurri hanno il vantaggio di aver vinto il match di andata. La Coppa rimane poi utopica. Nessuno dotato di testa e conoscenza può pensare a un’italiana che arrivi in finale, se non il Napoli».

