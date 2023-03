Biasin: «Inter, l’obiettivo è la zona Champions! Con il Porto dura»

Fabrizio Biasin, ospite della trasmissione Tutti Convocati, ribadisce che l’obiettivo dei nerazzurri per quest’anno è conquistare un posto per la prossima Champions League.

CAMPIONATO AL PRIMO POSTO – Ecco il commento di Fabrizio Biasin riguardo alla situazione dell’Inter in campionato e al perché i nerazzurri dovrebbero dare importanza a questo, nonostante lo Scudetto sia ormai sfumato: «Non bisogna sacrificare punti in campionato, perché bisogna anche vedere cosa succederà con la Juventus. Bisogna vedere anche le due romane come si comportano: la lotta per la Champions è molto accesa. La partita di martedì prossimo sarà durissima. Ma se l’Inter dovesse fare il suo dovere, sarebbe bello immaginare un derby ai quarti di finale».

