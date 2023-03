Zanetti: «Inter un sentimento, rappresentarti è un onore! Per sempre»

Non potevano mancare gli auguri di compleanno da parte di Javier Zanetti, oggi impegnato alle 17 per l’anteprima del libro “Le Maglie dell’Inter” a Milano. L’attuale vicepresidente nerazzurro ha parlato del suo amore per l’Inter.

FRATELLI DEL MONDO – Javier Zanetti rappresenta l’Inter in tutto e per tutto, da giocatore e da vicepresidente e per sempre. Questo il messaggio di amore dell’ex storico capitano per il compleanno del club nerazzurro: «Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro. Rappresentarti è un onore ogni giorno. Oggi e sempre, solo, Inter! Buon compleanno». Di seguito il post pubblicato su Twitter.

“È una storia infinita…” Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro. Rappresentarti è un onore ogni giorno. Oggi e sempre, solo, Inter. Buon compleanno, @Inter 🖤💙#Inter115 #BuonCompleannoInter pic.twitter.com/CeIGeSt3DK — Javier Zanetti (@javierzanetti) March 9, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Javier Zanetti]

