Ordine: «Cambio portiere non unica novità! Meriti a Marotta e Società»

Franco Ordine, collegato a Tutti Convocati, parla di come l’Inter è riuscita a tirarsi fuori dal momento di difficoltà. Il cambio di tendenza non sarebbe dovuto solo all’inserimento di Onana secondo il giornalista. Elogi, poi, a Giuseppe Marotta e la società

BARRA DRITTA – Con questa particolare espressione, Franco Ordine parla dell’ottimo lavoro svolto da Giuseppe Marotta e società. Secondo il giornalista, la risalita nerazzurra non è dovuta solo al cambio di portiere, ma anche al lavoro dell’AD e della società: «Non è vero che soltanto il cambio del portiere ha cambiato le sorti di una squadra. È come sostenere che oggi sia il 25 dicembre. Io sarei riconoscente a chi nella stagione di crisi economica e necessità di vendere pezzi, ha tenuto l’Inter ai vertici del calcio italiano. Nonostante il fatto che tifosi e giornalisti scrivessero di un possibile esonero di Inzaghi in caso di sconfitta a Reggio Emilia, Marotta ha tenuto dritta la barra. Ma il merito di questa primavera fuori stagione è da dare anche alla società». Così il giornalista si è espresso sulla ripresa nerazzurra.