Compagnoni: «Con la Fiorentina, Inter gara più difficile. Un problema viola»

Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato anche sulla prossima gara dell’Inter in campionato contro la Fiorentina. Avversario che ha problemi ma molto impegnativo

IMPEGNATIVA − Secondo Maurizio Compagnoni, i nerazzurri avranno un difficile confronto sabato sera: «La Fiorentina ha bloccato il Napoli, assume un certo rilievo. L’Inter avrà la gara più impegnativa sicuramente rispetto a Juventus e Milan. Nella ripresa di Lecce, la Fiorentina mi è piaciuta nonostante una partenza non eccellente in questo avvio di stagione. Jovic fa fatica da prima punta. Non è stato poi rimpiazzato Torreira, giocatore troppo importante. Italiano ha adattato tanti giocatori nel ruolo di regista».