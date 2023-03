Onana miracoloso nella notte di Porto! L’Inter ha il suo nuovo eroe – CdS

André Onana chiude la saracinesca dell’Inter con alcune parate miracolose e diventa l’eroe nella notte di Porto. Decisivo tra i pali, secondo il Corriere dello Sport porta calma e sicurezza.

NUOVO EROE – L’Inter passa il turno di Champions League nel doppio confronto con il Porto. Tra i protagonisti principali delle due sfide c’è sicuramente André Onana, decisivo ieri come all’andata. Para tutto quel poco o tanto che c’è da parare anche in territorio straniero, spargendo davanti alla sua porta calma e sicurezza. Pure a Porto c’è la celebrazione della parata miracolosa, proprio nel finalissimo, al 95’, con deviazione sul palo. Se l’Inter centra l’obiettivo, lo deve principalmente al suo nuovo eroe. Eccolo il portiere forte tanto atteso in casa nerazzurra, quello decisivo capace di parate miracolose come quelle contro il Porto principalmente su Grujic e Taremi.

Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Gatti