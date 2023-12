Onana supera l’Inter: «Felice al Manchester United. Grande onore!»

Il passaggio dall’Inter al Manchester United non è stato facile per André Onana, visto le difficoltà riscontrate in Premier League. Il portiere, però, sembra felice in Premier League.

FELICE – André Onana fa un bilancio dei primi mesi al Manchester United dopo il trasferimento dall’Inter avvenuto in estate. Di seguito le parole del portiere camerunese a TNT Sports: «Sono molto molto felice di essere qui. Tutto è nuovo per me e giocherò anche nel Boxing day, non sono abituato a giocare in questo periodo dell’anno. Ma sono molto felice di essere qui e per me è un grande onore poter difendere i pali del Manchester United, una squadra in cui la cosa più importante è vincere perché siamo tra i più importanti della Nazionale e bisogna dimostrarlo in campo».