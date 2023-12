Inter-Lecce, Bisseck favorito su Pavard! La probabile formazione – SM

Inter-Lecce andrà in scena alle 18. Inzaghi da fiducia a Bisseck, favorito su Pavard per una maglia da titolare: le ultime sulla probabile formazione da SportMediaset

CERTEZZE – Inter-Lecce è in programma questa sera alle 18. Inzaghi, per il match di San Siro, non avrà a disposizione Lautaro Martinez e Dimarco, fermati da un infortunio. In attacco, al posto del ‘Toro’, il tecnico dovrebbe schierare Arnautovic. In difesa, secondo quanto riferito da SportMediaset, fiducia a Bisseck con Pavard che dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto, il tecnico, schiererà la miglior formazione possibile. Di seguito il probabile undici: