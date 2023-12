Caressa: «Inter-Lecce, c’è una cosa da non sottovalutare»

Fabio Caressa ha parlato di Inter-Lecce, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, e dell’assenza per infortunio di Lautaro Martinez.

LAUTARO – Queste le parole di Fabio Caressa nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sull’assenza di Lautaro Martinez in Inter-Lecce. «Lautaro è veramente il mahatma dell’Inter in questo momento. È la guida spirituale dell’Inter in questo momento ed è quello che determina, secondo me, i tempi emotivi anche della squadra. E quindi, secondo me, è una cosa da non sottovalutare che mancherà Lautaro».