Graziani: «Inter-Lecce occasione per Arnautovic! Motivato»

L’Inter, dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna, questa sera sfiderà il Lecce in campionato. Ciccio Graziani, dagli studi di SportMediaset, analizza il momento dei nerazzurri e di Arnautovic, chiamato a sostituire l’infortunato Lautaro Martinez

CARICA – Queste le considerazioni di Graziani: «Inter eliminata dalla Coppa Italia? Non esserci più da fastidio, dispiace, è normale. Ma è uscita a testa alta. In quella partita se c’era una squadra che doveva vincere era l’Inter. Più di quello cosa poteva fare? Negli episodi non è stata brava e fortunata. Contro la Roma il Bologna mi era piaciuto, a San Siro meno. Arnautovic-Thuram? Vedo bene la coppia, l’austriaco mi è sempre piaciuto. Quando giochi poco non è facile trovare ritmo. Ma sono entrambi attaccanti veri, seri, l’Inter ha riferimenti importanti. Un’occasione importante per Arnautovic, sarà motivato vuole dare una mano anche lui in quest’Inter».