Onana già rientrato a Milano! Inzaghi lo aspetta e supera le polemiche – SM

André Onana, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è rientrato in anticipo ed è già a Milano e presto sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa intanto “dribbla” le polemiche (vedi QUI).

A DISPOSIZIONE – André Onana dopo l’uscita anticipata al Mondiale e le vacanze in accordo con la società, è già tornato a Milano e presto sarà a disposizione della squadra. L’Inter concluderà il suo mini-ritiro a Malta il venerdì 9 dicembre. Il ritorno del portiere ad Appiano Gentile dunque è previsto proprio per questo fine settimana, insieme all’amico Romelu Lukaku. Simone Inzaghi lo aspetta a braccia aperte, la maglia da titolare tra i pali è sua anche nonostante le polemiche relative al Camerun, che il tecnico ha dribblato benissimo in conferenza stampa: «C’è stata un’incomprensione che ha pagato Onana ma l’ho sentito ed è tranquillo. È un ragazzo molto serio e positivo nel gruppo, venerdì sarà ad Appiano e ricomincerà a lavorare con noi. Per i gol presi, dobbiamo lavorare sui dettagli e sulla concentrazione che in certi momenti della partita fa la differenza».