Skriniar tra Handanovic, Onana… e Cordaz! Il triangolo dell’Inter è un quadrilatero

Skriniar da qualche mese all’Inter vive, e assolutamente non per colpa sua, lo scomodo ruolo del capitano-non capitano. Un problema comunque di secondaria importanza se paragonato a quello di calciatore interista-non interista. E non c’entra la fede calcistica, bensì la natura contrattuale del rapporto instaurato con la società nerazzurra ormai, come noto, in scadenza

CAPITANO… MA CHI? – Per anni, la risposta alla più semplice delle domande era altrettanto semplice. «Chi è il capitano della tua squadra?». Se tifavi Inter, per oltre un decennio non ci sono stati dubbi: «Javier Zanetti». Iiiil-Caaa-piii-taaa-nooo, citando Roberto Scarpini, appunto. Adesso non è più così. E non perché Zanetti è il Vice-Presidente nerazzurro. Adesso il capitano è Samir Handanovic, tranne quando non gioca. E se non gioca, gioca André Onana in porta. E se gioca Onana in porta, il capitano è Milan Skriniar o forse no. Perché – in teoria – se c’è l’ormai “veterano” Danilo D’Ambrosio, il capitano dell’Inter è D’Ambrosio. L’amichevole di Malta contro lo Gzira United ha dato un nuovo spunto per la fascia sul braccio sinistro. Il più “vecchio” tra gli interisti dell’Inter è Alex Cordaz, classe ’83 cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro. Il portiere ma anche il capitano nel finale di Inter-Gzira. La scelta di Skriniar di consegnare la “sua” fascia a Cordaz è simbolica. Cordaz, vero uomo-spogliatoio ad Appiano Gentile, è uno dei tanti capitani non giocatori dell’Inter di oggi. Non è Zanetti, non è Handanovic. Non metterà in dubbio il ruolo di Onana. E non è ovviamente Skriniar. Eppure il gregario Cordaz il suo “peso” all’Inter lo ha.

Il futuro di Skriniar all’Inter slegato dalla fascia

NON SOLO SKRINIAR – La leadership silenziosa nel gruppo conta sempre. Anche per questo motivo verrà discusso il rinnovo di Cordaz 40enne come terzo portiere, nonché prodotto del vivaio interista, in vista della prossima stagione. Rinnovo di un contratto in scadenza che riguarda anche e soprattutto Skriniar, che un ruolo di peso all’Inter lo ha eccome. Non quello del capitano ma quello del difensore centrale. E il fatto che Skriniar oggi non possa essere riconosciuto da tutti come “Il capitano dell’Inter” è un problema. Secondario, sì, ma comunque sottovalutato. Perché il rinnovo di Skriniar doveva e dovrebbe essere fatto a prescindere dalla fascia sul braccio sinistro. E che ci sia o meno Handanovic, Onana o Cordaz in porta per Simone Inzaghi, questo è un dettaglio che non può e non deve interessere Skriniar. E nemmeno l’Inter, la cui idea per il futuro non può cambiare in base alle novità in sede di rinnovo. «Chi è il capitano della tua squadra?». Oggi non si sa come rispondere senza sbagliare qualcosa o fare un torto a qualcuno. Dovrebbe essere Skriniar ma non ha ancora firmato niente, quindi a rotazione Handanovic, Cordaz o D’Ambrosio se gioca insieme a Onana: il triangolo di Zero – come il maledetto “Parametro” a cui si rischia di perdere Skriniar nel 2023 – non l’aveva considerato nessuno all’Inter. E nemmeno il quadrilatero della fascia di capitano doveva essere considerato, eppure…