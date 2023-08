Okafor è arrivato al Milan da poco ma punta già in alto. Lo svizzero, connazionale di Sommer appena approdato all’Inter, lancia la sfida ai rivali cittadini e non solo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

SFIDA LANCIATA – Noah Okafor è appena arrivato a Milano proprio come il connazionale Yann Sommer, che ha scelto l’Inter. Il neo attaccante del Milan lancia la sfida ai rivali cittadini e non solo: «Siamo una squadra forte, abbiamo grandi qualità sia dentro che fuori dal campo. Possiamo essere ambiziosi e fare una grande stagione. Non mi piace perdere, abbiamo una buona squadra e dovremo sfruttare gli allenamenti per crescere e arrivare al meglio alle partite, per raggiungere i nostri obiettivi».