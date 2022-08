Oddo: «Lazio forte e ben allenata, può mettere in difficoltà l’Inter!»

Massimo Oddo, ex calciatore di Lazio e Milan e oggi allenatore, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato dell’Inter, prossima avversaria dei biancocelesti in Serie A. Parole di stima anche per Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri

AFFETTO – Massimo Oddo parla a proposito di Simone Inzaghi: «Ci siamo visti l’ultima volta a Pescara, nell’albergo che ospitava la squadra prima di Inter-Villarreal. Non abbiamo parlato di calcio, ma di ricordi, di percorsi storici. Carriera da allenatori? Lui è sempre stato vicino a questo pensiero, io un po’ meno, inizialmente volevo fare altro. Inzaghi invece è sempre stato “tecnico dentro”».

DIFFICOLTA’ – Oddo si esprime sull’imminente Lazio-Inter: «La rosa biancoceleste è forte, ben allenata, conta su calciatori validissimi. Non so se i padroni di casa posseggano i valori tecnici dei nerazzurri, probabilmente sulla carta hanno qualcosina in meno. Ma parliamo comunque di una grande squadra, con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Inter compresa».

OBIETTIVI – Oddo parla degli obiettivi stagionali di Inter e Lazio: «L’Inter è una squadra che può vincere lo scudetto, questo non vuol dire che la Lazio non possa, anche se i nerazzurri hanno qualcosina in più. I nerazzurri sono una delle pretendenti al titolo. Hanno perso delle pedine importanti ma ne sono arrivate altrettante. I biancocelesti possono giocarsi senza problemi l’accesso alla Champions League».

