Nuovo stadio Inter e Milan, a breve la scelta del progetto definitivo – CdS

Sul Corriere dello Sport, oggi in edicola, tiene banco la questione relativa al nuovo stadio per Inter e Milan. In arrivo la scelta del progetto definitivo

PASSI AVANTI – Si muovono Inter e Milan per accelerare i tempi per il nuovo stadio. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra i due club ed il sindaco di Milano Beppe Sala che ha ribadito il pieno supporto al progetto delle due squadre. Vanno chiariti, però, secondo il Corriere dello Sport, alcuni aspetti. In particolare va una soluzione che coniughi al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l’investimento. La richiesta, più che le cubature commerciali, riguarderebbe l’ecosostenibilità. Inoltre, a breve, verrà scelto il progetto definitivo per il nuovo impianto con quello di Populus in netto vantaggio.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport