Inter, a gennaio rinforzi per difesa ed attacco: piacciono Belotti ed Izzo – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri, infatti, puntano a rinforzare la rosa a gennaio: piacciono Andrea Belotti ed Armando Izzo del Torino

RINFORZI – L’Inter lavora già al mercato di gennaio. Secondo il Tuttosport la sfida con la Juventus ha sottolineato la mancanza di alternative soprattutto in difesa. Proprio in tal senso sarà incentrato il mercato di riparazione dei nerazzurri. Per la difesa piace Armando Izzo, difensore del Torino al momento ai margini del progetto di Juric. In attacco, dove, di fatto, manca una punta in grado di far rifiatare Dzeko, piace Belotti, anch’egli in uscita dal club granata. Per arrivare all’attaccante dei granata e della Nazionale, servirà però battere la concorrenza del Milan.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport