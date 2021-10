Auriemma: «Rigore Inter-Juventus? Ha ragione Gasperini! Evito Calvarese»

Su Inter-Juventus il giornalista Auriemma cita… Gasperini, furioso dopo Atalanta-Udinese per le scelte dei direttori di gara. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1 ricorda poi il terribile arbitraggio di Calvarese nel precedente derby d’Italia.

DIFFERENZA DI TRATTAMENTO – Raffaele Auriemma giudica il rigore di Inter-Juventus da un’altra prospettiva: «In merito all’episodio del calcio di rigore volevo spiegare come funziona la regola. Se quel tocco lì rientra in un ambito regolamentare, che racconta come l’intensità del tocco sia nella sfera di valutazione soggettiva dell’arbitro, non può esserci chiaro ed evidente errore, perché è opinabile. Se l’arbitro, a due metri, dice che è tutto a posto il VAR non deve intervenire. Conclusione? Ha ragione Gian Piero Gasperini: ci mettessero la faccia! Noi vogliamo sapere il VAR e l’arbitro cosa si dicono per far cambiare idea. Su Inter-Juventus ci sarebbe da raccontare un’altra storia, con Gianpaolo Calvarese, che è meglio evitare».