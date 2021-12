Nosotti: «Scelta Conte? Non corretto parlarne ora. Inter più forte»

Marco Nosotti è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il momento attuale dell’Inter e la scelta di Antonio Conte – in estate – di lasciare il timone a Simone Inzaghi. Il giornalista sportivo ha sottolineato anche come la squadra sia per certi versi più forte.

SCELTE – Queste le parole di Marco Nosotti sull’Inter e sull’addio in estate di Antonio Conte: «Non è corretto parlare adesso della decisione di Conte, visto che il suo addio è arrivato in un momento in cui c’erano diversi dubbi anche sul futuro più a breve termine. Non c’era una situazione totalmente serena. Ci sta che abbia fatto questo tipo di scelta, sapendo di aver ottenuto tanto dal gruppo e di aver interrotto il dominio della Juventus. Ora la squadra è per certi versi più forte, con l’arrivo anche di Edin Dzeko che ha cambiato il modo di giocare. Con il centrocampo c’è tanto palleggio di qualità, ma anche tanta libertà di gioco e di prospettive. Poi come abbiamo detto, lo scudetto sul petto dell’Inter è il primo motivo per cui sono candidati alla vittoria finale».