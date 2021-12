Sanchez, chance dal primo minuto? Due ritorni in difesa – Sky

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Cagliari e da Appiano Gentile arrivano le ultime di formazione. Secondo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, potrebbe partire Alexis Sanchez dal primo minuto.

SCELTE DI FORMAZIONE – Inter-Cagliari si avvicina ed è il momento di parlare delle scelte di formazione. Questi gli ultimi aggiornamenti dell’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Con tre partite così ravvicinate, c’è la tentazione di schierare Sanchez in attacco dal primo minuto anche visto l’infortunio di Correa. Nel caso giocherebbe con Lautaro Martinez lasciando riposare Dzeko. Perisic a sinistra è in ballottaggio con Dimarco, in difesa torna de Vrij insieme a Skriniar e Bastoni. L’unico grosso dubbio quindi è davanti. Darmian ha appena lasciato il ritiro, Ranocchia invece tonerà a disposizione dalla panchina».