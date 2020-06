Nosotti: “Napoli-Inter, pronostico difficile. Eriksen? Lo vedo trequartista”

Napoli-Inter, in programma questa sera, deciderà quale formazione accederà alla finale di Coppa Italia. Marco Nosotti, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della sfida che dovrebbe avere Christian Eriksen fra i protagonisti

DIFFICOLTA’ – La sfida di questa sera mette di fronte il Napoli, guidato in attacco da Dries Mertens, e l’Inter, con Christian Eriksen che dovrebbe partire titolare: «Napoli-Inter? Difficile fare pronostici. I nerazzurri, in campionato, hanno già battuto il Napoli al San Paolo. Mertens sta bene, Politano salta l’uomo. Quei tre la davanti potrebbero non dare punti di riferimento, ed attaccare la difesa a 3 dell’Inter nell’uno contro uno. Sono curioso di capire se riuscirà a recuperare Fabian Ruiz. Inter? In mezzo al campo c’è l’idea Eriksen trequartista, con in attacco Lukaku e Lautaro Martinez, due calciatori che si integrano a meraviglia. Ruolo Eriksen? Io lo vedo trequartista, ma Conte sa benissimo qual è il suo ruolo e che gara deve fare. Il danese è l’uomo dei calci piazzati. Vedremo che farà in fase di transizione, dovrà dare una mano agli esterni».