Napoli, Fabian Ruiz non recupera. Ballottaggio Politano-Callejon – Sky

Massimo Ugolini, intervenuto su “Sky Sport 24”, riferisce le ultime novità di formazione sul Napoli, avversario dell’Inter in Coppa Italia. Fabian Ruiz, match winner della partita d’andata, non recupera. Politano in vantaggio su Callejon

FORMAZIONE – Massimo Ugolini fornisce le ultime notizie sulla formazione del Napoli: «Novità di formazione, non recupera Fabian Ruiz. Al suo posto Elmas, con Zielinski sul centrodestra. In attacco favorito Politano su Callejon. In difesa ballottaggio tra Mario Rui-Hysaj per un posto sulla fascia sinistra. A completare la difesa ci saranno Koulibaly, Maksimovic e Di Lorenzo. Sul fronte mercato, stanno arrivando gli ultimi dettagli e la firma per il rinnovo, per i prossimi due anni, di Dries Mertens con il Napoli. Domani possibile annuncio».