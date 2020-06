Rossi: “Napoli, Coppa Italia salverebbe la stagione. Scudetto? Inter…”

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre della Lazio, intervistato da “Calciomercato.it” ha parlato della Coppa Italia. Questa sera in programma la sfida tra Napoli ed Inter. Una battuta, infine, sulla lotta scudetto in Serie A

OCCASIONE – Queste le parole di Delio Rossi: «Da quando è arrivato Gattuso ho la sensazione che il Napoli sia una squadra molto più compatta, i valori dell’organico sono nettamente superiori alla classifica ma hanno inciso i tanti problemi avuti nella prima parte della stagione. Il Napoli di Gattuso magari non ruba l’occhio ma la crescita è stata evidente, la Coppa Italia è una grandissima occasione, si salverebbe la stagione. Lazio nella lotta scudetto? Me lo auguro soprattutto per la bellezza del campionato, la Lazio prima della pandemia era riuscita sul campo ad annullare il gap tecnico con Juventus e Inter. I biancocelesti hanno perso il vantaggio di giocare una volta a settimana, le altre hanno una rosa più competitiva a mio avviso. M’auguro che continui il trend positivo della Lazio».

Fonte: Calciomercato.it – Ciro Troise