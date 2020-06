Nosotti: “Napoli-Inter? Eriksen soluzione nuova per Conte, sono curioso”

Condividi questo articolo

Questa sera Napoli-Inter decreterà la seconda finalista di Coppa Italia dopo la Juventus che ha eliminato ieri il Milan. Il punto di Marco Nosotti per “Sky Sport”

LA JUVENTUS ATTENDE – La Juventus guarderà Napoli-Inter di questa sera per scoprire la sua avversaria in finale: «Sarri ha già capito, ha tre obiettivi ben dilazionati ed è importante arrivare in fondo a tutti e tre. Penso gli farebbe piacere giocare contro il Napoli, sarebbe bello avere emozioni forti in questo momento. Credo che dovrebbe comunque guardarsi sia da Conte che da Gattuso perché questa Juventus ha alti e bassi e c’è la grande incognita sul rapporto tra mente e gambe dopo il coronavirus».

ERIKSEN TITOLARE – Conte questa sera lancerà Eriksen dal primo minuto nel suo ruolo dietro le punte: «Dipende anche da cosa è successo all’andata, sono due tempi della stessa partita con in mezzo questa grande emergenza. Vedremo Eriksen, non è giocatore alla Conte, ha ha grandissima qualità. E’ un giocatore importante, di personalità e qualità ed è specializzato in quella zona sulla trequarti. E’ una soluzione nuova nel calcio di Antonio Conte e sarà una bella partita».