Inter arrivata a Napoli, momento di relax per i nerazzurri – SM

Condividi questo articolo

L’Inter è arrivata a Napoli e ha raggiunto un albergo in riva al mare. Qualche ora di relax in vista della sfida di questa sera contro la squadra di Gattuso

Questa sera l’Inter si gioca tutto in Coppa Italia nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Ai nerazzurri serve l’impresa per ribaltare la sconfitta dell’andata al Giuseppe Meazza. Per i nerazzurri, causa rispetto delle precauzioni sanitarie, si tratta di una trasferta “mordi e fuggi”, la squadra è partita questa mattina da Milano e secondo quanto riportato da “Sport Mediaset” è arrivata pochi minuti fa nell’albergo sul lungomare dove passerà queste ore in relax per caricarsi in vista della sfida di questa sera al San Paolo. Al termine della partita poi ci sarà subito il ritorno a Milano.